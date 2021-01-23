Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного американского журналиста Ларри Кинга.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет", — отметил представитель Кремля.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.