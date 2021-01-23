Поклонская готова встретиться с Кравчуком в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская готова встретиться с Леонидом Кравчуком в Крыму и ответить на все интересующие его вопросы.

Так она прокомментировала слова Кравчука о том, что он собирается посетить полуостров.