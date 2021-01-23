Депутат Госдумы Наталья Поклонская готова встретиться с Леонидом Кравчуком в Крыму и ответить на все интересующие его вопросы.
Так она прокомментировала слова Кравчука о том, что он собирается посетить полуостров.
"Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы. Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним", — сказала Поклонская РИА "Новости".
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.