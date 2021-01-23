Зеленский объявил национальный траур по жертвам пожара в Харькове

В день национального траура на Украине будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

На Украине суббота, 23 января, объявлена днём национального траура по жертвам пожара, произошедшего в доме престарелых в Харькове. Трагедия унесла жизни 15 человек, ещё 11 получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Пятерых пострадавших госпитализировали. Состояние двоих из них медики оценивают как средней тяжести, трое находятся в удовлетворительном состоянии.

"В связи с трагедией, произошедшей 21 января 2021 года в результате пожара в доме престарелых в городе Харькове и которая привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 23 января 2021 года днем траура", — говорится в указе за подписью президента Украины Владимира Зеленского.

В память о жертвах пожара по всей стране будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В программе вещания телеканалов и радиостанций также произойдут изменения.

Ранее бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, что вообще происходит в сфере ухода за пожилыми людьми. По его мнению, это — "огромный бизнес", причём работающий "в тени".