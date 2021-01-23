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Кандидату в главы офиса НАСА в России отказали в визе

Мир

Россия отказала в выдаче визы кандидату на должность руководителя представительства НАСА. Данный шаг может быть связан с "визовой войной" между США и РФ.

Кандидату в главы офиса НАСА в России отказали в визе

Нынешний руководитель представительства НАСА в России Триша Мак ранее оказалась в аналогичной ситуации. В течение полутора лет после своего назначения она не смогла получить российскую дипломатическую визу и вынуждена была оставаться в Хьюстоне. У неё была возможность прилетать в Казахстан только на старты и посадки. Теперь в выдаче визы отказано и кандидату на пост нового главы офиса НАСА в Москве.

"В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю НАСА, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России", — сообщил источник агентства РИА Новости.

Это может быть связано с планами НАСА сократить офис в Москве. В случае, если новый руководитель останется в США, у аэрокосмического ведомства отпадает необходимость в содержании полного аппарата. Однако в НАСА такие планы не подтверждают.

Ситуация также может объясняться тем, что ранее США навязали России "визовую войну", выдавая визы российским дипломатам только в ответ на выдачу виз американским сотрудникам.

Автор: Людмила Черткова
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