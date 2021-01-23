В Киеве назвали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев

С начала января на Украине проходят акции протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Одновременно были отменены льготные тарифы.

Президент Украины Владимир Зеленский, едва вернувшись из отпуска на карпатском горнолыжном курорте Буковель, провёл внеочередное заседание правительства. Было принято решение временно (до 31 марта) установить предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны (около 18,5 рублей) за кубометр. При этом о возобновлении льгот речи не шло.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил на пресс-конференции Украинского кризисного медиацентра, что субсидии — это плохо, так как они "угнетают достоинство" граждан страны. Если украинцы продолжают получать субсидии, то, по мнению бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз", непонятно, за что стоял Майдан.

"Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Поэтому психологически это тоже плохо для людей. Это сигнал для них, что они бедные, и это угнетает их достоинство. А у нас "Революция достоинства" была в 2014 году, понимаете?" — заявил Витренко.

Ранее стало известно, что на украинских ТЭС стремительно тают запасы угля. Их осталось на несколько дней, а новые поставки пока не предвидятся.