Новый глава ХДС Армин Лашет изменил риторику в отношении России

Причин для отмены антироссийских санкций сейчас нет, заявил новый глава Христианско-демократического союза и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Армин Лашет.

Накануне, 22 января, Армин Лашет был официально утверждён председателем Христианско-демократического союза. Эта партия входит в правящую коалицию в ФРГ. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало большое интервью с политиком.

Позиция Германии и Запада о непризнании Крыма российской территорией остаётся неизменной, заявил Армин Лашет. Кроме того, не наблюдается достаточного прогресса в выполнении минских соглашений. В связи с этим нет оснований для отмены санкций против России, приводит издание его слова.

"Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в России", — сказал премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия.

Также Лашет заявил, что необходимо "указать России на границы в попытках оказать влияние на страны Балтии и по отношению польских друзей". По его словам, европейская солидарность "не является предметом переговоров".

Ранее многие европейские политики обвинили Лашета в "излишней симпатии" к России. Обвинения, в частности, были связаны с его поддержкой проекта "Северный поток-2".