Американский профессор анализирует выборы в США

Если убрать все сфальсифицированные результаты выборов в США, то окажется, что Дональд Трамп победил со значительным преимуществом. Так ли это?
Давайте разберемся вместе с Андреем Коробковым — профессором Университета штата Теннесси (США).
Ведущая программы "Точка зрения" — главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
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