В Италии частично заблокировали TikTok из-за погибшего ребёнка

Десятилетняя жительница Палермо скончалась, выполняя опасный челлендж на выносливость, распространяемый в социальной сети TikTok.

Тело ребёнка было обнаружено в ванной комнате с плотно затянутым на шее ремнём. Итальянская прокуратура начала расследование трагического инцидента. Смартфон погибшей девочки изъят. Следователи рассчитывают, что на нём осталась видеозапись последних минут её жизни.

После этого трагического случая ведомство по защите персональных данных распорядилось заблокировать до 15 февраля аккаунты всех итальянских пользователей TikTok, возраст которых не подтверждён и не может быть проверен документально, сообщает агентство ANSA.

Китайскую социальную сеть TikTok также обвиняют в отсутствии должного внимания к защите прав несовершеннолетних. Ранее отмечалось, что при регистрации аккаунта сеть позволяет обойти установленное возрастное ограничение 13+.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от популярного видеохостинга TikTok прекратить распространение видеороликов, призывающих несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях протеста. Этот шаг был сделан после того, как приложение было наводнено видеороликами с рекламой предстоящих мероприятий.