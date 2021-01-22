Тихановская объяснила малочисленность белорусских протестов

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН, посвящённом теме свободы белорусских СМИ.

Светлана Тихановская ранее прибыла с визитом в Эстонию, где встретилась с президентом страны Керсти Кальюлайд, а также с премьер-министром Юри Ратасом. Выступая на заседании, она заявила, что протестное движение в Белоруссии не утихает, и объяснила причины малочисленности нынешних акций протеста.

"Протестное движение не прекращается. То, что массовых демонстраций не было — это закономерно, потому что люди устали, и сейчас холодно. Но важно то, что в сердце и голове, это не изменилось. Сейчас народное движение будет нарастать и к весне вернется к прежним объёмам", — сказала Тихановская в беседе с эстонским медиапорталом ERR.

Соглашаясь с тем, что нынешние акции протеста в Белоруссии собирают гораздо меньше участников, чем в августе 2020 года и носят локальный характер, она отметила, что "всё зависит от белорусов". По мнению Тихановской, с наступлением тёплой погоды протестующие вновь массово станут выходить на улицы.