Билл Гейтс получил прививку от коронавируса

Американский мультимиллиардер Билл Гейтс обратился со словами благодарности ко всем, кто имеет отношение к созданию вакцин от коронавирусной инфекции.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс получил первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом он рассказал в своём Twitter.

"Одно из преимуществ того, что тебе 65 лет — это то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем учёным, участникам испытаний, регулирующим ведомствам и работающим на передовой медикам, которые привели нас к этому моменту", — написал Билл Гейтс.

При этом он не упомянул название вакцины, которой ему сделали прививку. По данным Университета Джонса Хопкинса на 22 января, в США зарегистрировано 24 694 145 случаев заражения коронавирусом, скончался 411 781 человек.

Ранее сообщалось, что апелляционная палата по уголовным делам провинции Чинча и Писко в Перу назвала Билла Гейтса в числе людей, причастных к созданию коронавируса с целью сокращения населения Земли.