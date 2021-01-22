Данными о состоянии дел в Белоруссии решил поделиться президент страны Александр Лукашенко. По его мнению, даже кризисные ситуации и общая негативная обстановка в мире не смогут "уронить" Белоруссию на колени.
Лукашенко высказался о будущем страны, общаясь с председателем Могилёвского облисполкома Леонидом Зайцем. Президент подчеркнул: "турбулентность" была зафиксирована даже в "оплоте демократии". Данные приводит "БелТА".
"Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать.
[Надо учесть] ограниченность средств, определённое давление со всех сторон: изнутри, извне. Надо мобилизовать всё то, что есть, а потом браться за что-то новое.
Будем исходить из этого", — отметил Лукашенко.
Пока сложно сказать, резюмировал президент, каким путём пойдут глобальные мировые процессы и как пандемия "повлияет на умы".
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.