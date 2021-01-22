Лукашенко о судьбе РБ: "На колени не рухнем, это однозначно"

Данными о состоянии дел в Белоруссии решил поделиться президент страны Александр Лукашенко. По его мнению, даже кризисные ситуации и общая негативная обстановка в мире не смогут "уронить" Белоруссию на колени.

Лукашенко высказался о будущем страны, общаясь с председателем Могилёвского облисполкома Леонидом Зайцем. Президент подчеркнул: "турбулентность" была зафиксирована даже в "оплоте демократии". Данные приводит "БелТА".

"Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать. [Надо учесть] ограниченность средств, определённое давление со всех сторон: изнутри, извне. Надо мобилизовать всё то, что есть, а потом браться за что-то новое. Будем исходить из этого", — отметил Лукашенко.

Пока сложно сказать, резюмировал президент, каким путём пойдут глобальные мировые процессы и как пандемия "повлияет на умы".