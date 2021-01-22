"Сигнал им, смотрите — вы бедные": Киев раскритиковали за субсидии

Политика украинских властей, при которой люди вынуждены брать субсидии на коммунальные услуги, была в штыки встречена даже некоторыми политиками. По мнению и. о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, ситуация заставит людей ощущать себя бедными.

Витренко представил свою точку зрения в Telegram-канале, отметив в видеообращении: субсидии "бьют по достоинству" украинцев.

"Психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, смотрите — вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными. Субсидии бьют по достоинству граждан Украины. У нас "революция достоинства" была в 2014 году, понимаете?", — добавил Витренко.

Напомним, ранее своё отношение к росту цен на газ и электричество продемонстрировали и простые жители: во многих городах прошли акции протеста, по итогам которых власти пообещали снижать цены как минимум на газ.