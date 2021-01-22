Экс-министр раскрыл правду об украинских домах престарелых

После трагедии, случившейся в харьковском доме престарелых, многие украинские политики дали комментарии о том, что вообще происходит в сфере ухода за пожилыми людьми. По мнению бывшего министра социальной политики, отрасль — "огромный бизнес", причём работающий "в тени".

Напомним об инциденте в Харькове: 21 января пожар в доме престарелых унёс жизни 15 человек. Правоохранительные органы задержали уже четырёх человек, а власти пообещали масштабную проверку этой сферы по всей стране.

Также оказалось, что у владельцев здания даже не было разрешения на его ввод в эксплуатацию, а коммуникации подвели с соседнего строения.

По данным Андрея Ревы, бывшего министра социальной политики, вопрос можно было решить и ранее: уже был схожий инцидент. Однако законопроект не приняли, потому что "бизнес не захотел терять доходы". При этом попытки как-то урегулировать сферу ухода за пожилыми людьми были встречены сопротивлением.