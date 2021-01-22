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Американские политики попросили соцсети "изменить алгоритмы"

Мир

Вопрос о том, что стоит и чего не стоит делать социальным сетям, снова оказался в центре внимания американских конгрессменов. Как передаёт The Verge, группа демократов уже направила в некоторые социальные сети специальное письмо.

Американские политики попросили соцсети "изменить алгоритмы"

Письма пока ушли в Facebook, Twitter и YouTube, руководителей социальных сетей призвали "изменить алгоритмы" для того, чтобы проблемный (в том числе экстремистского толка) контент оперативно блокировался и не доходил до пользователей.

"Нанесённый нашей демократии шестого января ужасный урон показал, какую важную роль соцсети сыграли в радикализации экстремистов, атаковавших Капитолий", — пишут авторы.

Уточняется, что политиков сильно волнует факт ранжирования контента: есть мнение, что чем больше он вызывает эмоций, тем большему числу людей его покажут. При этом алгоритмы часто дают "зелёный свет" откровенно шоковому контенту.

Также авторы письма считают, что стоит выключить автоматическое воспроизведение видео.

Автор: Константин Шапров
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