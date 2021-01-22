С оружием решил пройти в Конгресс США представитель республиканцев Энди Харрис. Как передаёт NBC, речь идёт о пистолете.
По уточнённым данным The Washington Post, при проходе Харриса сработали рамки металлодетектора, поставленные после инцидента со штурмом Капитолия.
"Когда Харрис шёл в зал, сработали "рамки". Сотрудники охраны обыскали его, один из них увидел огнестрельное оружие. Об инциденте доложено вышестоящим инстанциям", — приводит The Washington Post данные своего источника.
В зал заседаний политик так и не попал.
Напомним, что, согласно новым правилам, против которых ранее выступали сторонники Трампа, конгрессмены обязаны пройти через металлодетектор прежде, чем зайдут в зал заседаний.
"Согласно официальным данным, у него есть разрешение на использование огнестрельного оружия в Мэриленде. Конгрессмен всегда соблюдает правила, всегда проходит через "рамки", — уточнили представители Харриса.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.