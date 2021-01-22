Американского конгрессмена не пустили на заседание из-за пистолета

С оружием решил пройти в Конгресс США представитель республиканцев Энди Харрис. Как передаёт NBC, речь идёт о пистолете.

По уточнённым данным The Washington Post, при проходе Харриса сработали рамки металлодетектора, поставленные после инцидента со штурмом Капитолия.

"Когда Харрис шёл в зал, сработали "рамки". Сотрудники охраны обыскали его, один из них увидел огнестрельное оружие. Об инциденте доложено вышестоящим инстанциям", — приводит The Washington Post данные своего источника.

В зал заседаний политик так и не попал.

Напомним, что, согласно новым правилам, против которых ранее выступали сторонники Трампа, конгрессмены обязаны пройти через металлодетектор прежде, чем зайдут в зал заседаний.