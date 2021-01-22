То, что Трамп покинул Белый дом, не спасёт его от импичмента

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила, что второй импичмент Дональда Трампа может "скоро" перейти в следующую стадию.

"В ближайшее время статья об импичменте Трампу, ранее принятая Палатой представителей, будет отправлена в Сенат", — сообщила Пелоси.

На вопрос, не подорвёт ли такой поступок неоднократные призывы Байдена к единству среди острых политических разногласий в стране, он ответила, что "не беспокоится об этом".

По её словам, "судебный процесс согласуется с посланием Джо Байдена о единстве и не создаст большего раскола":

"Дело в том, что президент Соединённых Штатов совершил акт подстрекательства к мятежу, — заявила спикер Конгресса на пресс-конференции в Капитолии. — Я не думаю, что это очень объединяюще, чтобы сказать: "О! Давайте просто забудем об этом и пойдём дальше". Это не то, что может объединить".

Напомним, в своем инаугурационном обращении к нации Байден неоднократно призывал к объединению страны и прекращению политических разногласий. Критики, в свою очередь, призывали к прекращению процедуры импичмента, утверждая, что она только еще больше разделит нацию, особенно когда Трампа больше нет в Белом доме.

Однако Пелоси считает, что" ущерб, нанесённый Капитолию 6 января, должен быть устранён".

Хотя она не назвала конкретных сроков, когда статья об импичменте будет направлена в Сенат, но заявила, что "теперь контролируемая демократами палата готовится к судебному разбирательству и уже почти готова".