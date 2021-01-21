Лукашенко про неуплату налогов: "Внесите американские законы"

О важности и нужности регулирования сферы налогообложения (в частности, о штрафах за неуплату) высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в данном вопросе стоит брать пример со Штатов, поскольку в "оплоте демократии" действуют весьма жёсткие системы штрафов.

"Капитальная задача для всех присутствующих — внесение самых жестких мер за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединённых Штатах Америки. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жёстко, и за неуплату налогов там бешеные сроки", — подчеркнул Лукашенко на совещании с участием руководства Совета министров.

Президент считает, что на текущий момент в Белоруссии "теневыми" становятся, без преувеличения, целые отрасли, при этом власти почему-то "спокойно на это смотрят".