Первые в ЕС: Венгрия одобряет "Спутник V"

Определилась первая страна ЕС, которая официально разрешила применение на своей территории вакцины "Спутник V". По данным РФПИ, это Венгрия.

Пресс-релиз фонда уже доступен в Сети: в РФПИ подтвердили, что вакцина прошла регистрацию по особой, ускоренной методике, называемой "emergency use authorization". С венгерской стороны работу вели представители Национального института фармакологии и питания.

"Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии", — пишут в пресс-релизе.

Ранее в ЕС заявили, что ответственность за возможные проблемы ляжет лишь на Будапешт, и отметили: идти против решения страны-члена блока в Брюсселе не будут.