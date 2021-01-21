Определилась первая страна ЕС, которая официально разрешила применение на своей территории вакцины "Спутник V". По данным РФПИ, это Венгрия.
Пресс-релиз фонда уже доступен в Сети: в РФПИ подтвердили, что вакцина прошла регистрацию по особой, ускоренной методике, называемой "emergency use authorization". С венгерской стороны работу вели представители Национального института фармакологии и питания.
"Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории.
Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии", — пишут в пресс-релизе.
Ранее в ЕС заявили, что ответственность за возможные проблемы ляжет лишь на Будапешт, и отметили: идти против решения страны-члена блока в Брюсселе не будут.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.