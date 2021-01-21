Конкретизировать причины, по которым против членов администрации Дональда Трампа Пекин ввёл ряд санкций, решили в МИД Поднебесной.

По официальным данным, представленным в ходе брифинга официальным представителем МИД КНР Хуа Чуньин, санкции понадобились из-за "ошибочных действий" некоторых американских чиновников и необходимости отстоять интересы Китая.

"Санкции Китая в отношении указанных граждан США стали ответом на их ошибочные действия, которые являются подрывом суверенитета Китая и вмешательством во внутренние дела КНР.

Это необходимо и демонстрирует нашу решимость отстаивать наши национальные интересы.

Указанные лица, действуя в личных интересах, разрушали отношения двух стран, и теперь заплатят за это", — сообщила Чуньин.