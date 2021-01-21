Конкретизировать причины, по которым против членов администрации Дональда Трампа Пекин ввёл ряд санкций, решили в МИД Поднебесной.
По официальным данным, представленным в ходе брифинга официальным представителем МИД КНР Хуа Чуньин, санкции понадобились из-за "ошибочных действий" некоторых американских чиновников и необходимости отстоять интересы Китая.
"Санкции Китая в отношении указанных граждан США стали ответом на их ошибочные действия, которые являются подрывом суверенитета Китая и вмешательством во внутренние дела КНР.
Это необходимо и демонстрирует нашу решимость отстаивать наши национальные интересы.
Указанные лица, действуя в личных интересах, разрушали отношения двух стран, и теперь заплатят за это", — сообщила Чуньин.
Напомним, что под "санкционный молот" попали, среди прочих, Майк Помпео и Питер Наварро (советник Трампа по вопросам торговли). Пока список включает 28 человек. Из Вашингтона назвали санкции "циничными и непродуктивными".
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.