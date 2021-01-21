Границы на замке: британских граждан могут не пустить в ЕС

Новый штамм коронавируса, который нашли в Великобритании, может иметь для неё долгоиграющие последствия. В ЕС всерьёз задумались о том, чтобы не пускать британцев в страны блока.

Как передаёт издание Times, некоторые государства блока подняли вопрос о "блокировке" визитов в их страны представителей Великобритании. Пока планируется решать вопрос "на усмотрение властей".

"Там, где государства-члены считают необходимым [усиление] охраны здоровья населения, они могут свободно вводить временные запреты на въезд и перевозку пассажиров, прибывающих из стран [не входящих в ЕС] с районами распространения различных вариантов вируса", — уточнили эксперты от Германии.

Известно, что данное предложение одобрено Ангелой Меркель. Однако во всей этой истории важна координация: только совместная работа поможет странам ЕС "не пустить" новые разновидности коронавируса.