Представители Японии заявили своим китайским коллегам: в связи с инцидентами у островов Сенкаку нужно "принять меры". Напомним, что китайские власти считают острова собственностью Китая.
Речь о спорных островах Сенкаку (известных в Китае как Дяоюйдао), зашла на совместной онлайн-конференции, которая состоялась в среду, 20 января. В ней приняли участие Такехиро Фунакоши (представитель МИД Японии) и Хун Лян (представитель МИД Китая).
По данным МИД Японии, которые публикует портал JapanToday, японская сторона попросила Китай "принять меры" и выразила обеспокоенность недавними инцидентами. Речь идёт об опасном сближении китайских военных судов с рыболовными судами Японии, случившемся как раз у спорных островов.
"На встрече по безопасности на море Япония призвала Китай принять меры, чтобы снять озабоченность Токио по поводу действий китайских кораблей вокруг группы островов, контролируемых Японией", — передаёт JapanToday.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.