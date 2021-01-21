Китай попросили "снять озабоченность Токио" по поводу спорных островов

Представители Японии заявили своим китайским коллегам: в связи с инцидентами у островов Сенкаку нужно "принять меры". Напомним, что китайские власти считают острова собственностью Китая.

Речь о спорных островах Сенкаку (известных в Китае как Дяоюйдао), зашла на совместной онлайн-конференции, которая состоялась в среду, 20 января. В ней приняли участие Такехиро Фунакоши (представитель МИД Японии) и Хун Лян (представитель МИД Китая).

По данным МИД Японии, которые публикует портал JapanToday, японская сторона попросила Китай "принять меры" и выразила обеспокоенность недавними инцидентами. Речь идёт об опасном сближении китайских военных судов с рыболовными судами Японии, случившемся как раз у спорных островов.