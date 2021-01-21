В Twitter приняли меры против Китая: блокирован аккаунт посольства

Новые "санкции" от Twitter: в компании решили, что пора блокировать учётную запись посольства Китая в США.

По данным Bloomberg, причина блокировки уже известна: это сообщение о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Известно, что изначально в Twitter только скрыли сообщение, но потом заблокировали аккаунт целиком.

"Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики относительно обесчеловечивания", — приводят в Bloomberg слова экспертов Twitter.

Напомним, что вопрос, касающийся прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, давно и хорошо известен сторонникам антикитайской риторики в США.

В частности, Майк Помпео ранее сообщал, что назвать действия властей Китая в регионе можно словом "геноцид". В ответ на оскорбления из Пекина отметили, что Помпео — "клоун Судного дня", ставший поводом для насмешек всего мира.