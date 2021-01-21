Депутат Рады уточнил, кто поднимает рейтинги Зеленского

Владимира Зеленского, согласно опросам, уже не поддерживает ни большинство граждан Украины, ни собственный блок "Слуга народа", депутаты которого часто позволяют себе открытую критику. За счёт чего Зеленскому удаётся сохранить хоть каких-то лояльных избирателей?

Мнением о том, какой же фактор не даёт рейтингу Зеленского окончательно сорваться в пропасть, поделился депутат Верховной рады Гео Лерос. Политик выделил любопытный факт: если президенту не доверяют уже примерно 60% избирателей, откуда же берутся "вечно лояльные" 30%?

"Всеми крупными телеканалами владеют олигархи… Когда есть консенсус вместе с Зеленским и офисом президента, когда крупные телеканалы вовсе не критикуют офис президента и Зеленского… появляются эти 30%…", — уточнил Лерос, выступая на канале "НАШ".

Кроме того, Зеленский выкопал яму сам себе, поссорившись с КСУ и затеяв его реформу, которая направлена, по мнению Лероса, только на одно: заполнение "свободных мест" лояльными президенту людьми.