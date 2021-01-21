Депутат Европарламента поделился впечатлением о выборах в США

"Обвинительная лихорадка", которая была характерна для сторонников Дональда Трампа, похоже, перебралась через океан. От представителя Европарламента прозвучали заявления о том, что выборы в Штатах прошли не совсем честно.

Покритиковать избирательный процесс США решил депутат Европарламента от польской партии "Право и справедливость", экс-глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. По данным политика, даже взгляд на выборы со стороны оставит наблюдателя в сомнениях.

"Нам трудно говорить с уверенностью об этом, находясь не там, а в Польше, но наблюдая за кампанией со стороны, сложилось впечатление, что это были нечестные и несправедливые выборы", — уточнил Ващиковский.

Кроме того, выборы были обильно "приправлены" неприятными инцидентами, жертвой которых становился Дональд Трамп. Политика "выключали" в прямых эфирах, не давали сказать своё мнение о выборах и даже заблокировали в соцсетях.