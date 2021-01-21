Украинский эксперт рассказал, как "достать до Кремля ракетой"

Воинственные возгласы от представителей Украины продолжают давать инфоповоды: на этот раз речь идёт о "ракетах против России".

Создать новую ракету, которая сможет поражать российские территории, предложил военный эксперт и писатель Валентин Бадрак. По его словам, на задумку хватит трёх-четырёх миллиардов долларов, при этом можно будет "показать России зубы".

"Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров", — высказался Бадрак, выступая на "Апостроф TV".

При этом эксперт уточнил, что озвученная сумма — минимальная, а при наличии более солидной финансовой подпитки можно сделать ракету дальностью в 1500 км.

"И можно было достать до Кремля ракетой", — резюмировал Бадрак.

Напомним, что ранее про "ракеты для России" говорил также украинский военный эксперт Михаил Жирохов. А январь 2021 года ознаменовали заявления от Алексей Арестовича, советника главы офиса президента Украины. Арестович рассказал про "отпор российской армии".