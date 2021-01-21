Решение Китая ввести санкции против бывших чиновников администрации Трампа было непродуктивным и циничным.
С таким заявлением выступила пресс-секретарь президента США Джо Байдена, призвав "американцев с обеих сторон" осудить эту акцию.
Напомним, Китай в среду объявил о санкциях против "лжи и обмана" уходящего госсекретаря Майка Помпео и 27 других высокопоставленных чиновников при экс- президенте Дональде Трампе.
"Введение этих санкций в день инаугурации, по-видимому, является попыткой сыграть на партизанских разногласиях, — подчеркнула Эмили Хорн (цитата Reuters). — Американцы обеих партий должны критиковать этот непродуктивный и циничный шаг. Президент Байден надеется работать с лидерами обеих партий, чтобы позиционировать Америку, чтобы превзойти Китай."
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.