Команда Байдена осудила санкции Китая в отношении чиновников Трампа

Решение Китая ввести санкции против бывших чиновников администрации Трампа было непродуктивным и циничным.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь президента США Джо Байдена, призвав "американцев с обеих сторон" осудить эту акцию.

Напомним, Китай в среду объявил о санкциях против "лжи и обмана" уходящего госсекретаря Майка Помпео и 27 других высокопоставленных чиновников при экс- президенте Дональде Трампе.