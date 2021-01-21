Нецивилизованный развод: Великобритания и ЕС крупно поссорились

Между Великобританией и Евросоюзом разгорелся дипломатический скандал. Причина — отказ Лондона предоставить блоку дипломатический статус. Такой же, какой имеют представительства всех стран.

Министерство иностранных дел настаивает на том, что представитель ЕС Жоао Вале де Алмейде он и его команда не должны пользоваться привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми дипломатам в соответствии с Венской конвенцией.

Аргумент прост:

Лондон не хочет создавать прецедент, обращаясь с международным органом так же, как с отдельными странами.

Что предлагает Лондон

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития хочет рассматривать делегацию ЕС только как представителей международной организации.

Это означает, что дипломаты ЕС не будут иметь полной защиты Венской конвенции, дающей им иммунитет от задержания, уголовной юрисдикции и налогообложения.

Британское решение резко отличается от 142 других стран мира, где у ЕС есть диппредставительства и где все его послы имеют одинаковый статус дипломатов, представляющих суверенные государства.

Почему не согласен Брюссель

Официальный Брюссель утверждает, что Евросоюз — это не типичная международная организация, потому что он имеет свою собственную валюту, судебную систему и право издавать законы.

Джозеп Боррелл, Верховный представитель ЕС по иностранным делам, написал министру иностранных дел Британии Доминику Раабу, чтобы выразить свою "серьезную озабоченность":

"Предлагаемые договоренности не отражают специфики ЕС и не отвечают будущим отношениям между ЕС и Великобританией как важной третьей страной.

Он не будет предоставлять обычные привилегии и иммунитеты делегации и ее персоналу. Эти предложения не являются разумной основой для достижения соглашения."

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться министрами иностранных дел ЕС в следующий понедельник, когда они встретятся впервые с момента окончания переходного периода после Brexit 31 декабря.

Что думают об инциденте еврочиновники

Официальные лица ЕС в частном порядке обвиняют Министерство иностранных дел Великобритании в лицемерии, поскольку, когда в 2010 году в результате Лиссабонского договора была создана внешняя служба ЕС, известная как Служба внешних действий, эта страна подписала предложения о предоставлении дипломатам ЕС "привилегий и иммунитетов, эквивалентных тем, которые упоминаются в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".

В ЕС также опасаются, что "враждебные государства могут скопировать Великобританию и понизить уровень защиты, предоставляемой дипломатам ЕС в их собственных странах. Это может открыть им путь к преследованиям и облегчить их изгнание".

Представитель Европейской комиссии заявил: