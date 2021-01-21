Нецивилизованный развод: Великобритания и ЕС крупно поссорились

Между Великобританией и Евросоюзом разгорелся дипломатический скандал. Причина — отказ Лондона предоставить блоку дипломатический статус. Такой же, какой имеют представительства всех стран.
Министерство иностранных дел настаивает на том, что представитель ЕС Жоао Вале де Алмейде он и его команда не должны пользоваться привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми дипломатам в соответствии с Венской конвенцией.
Аргумент прост:
Британское решение резко отличается от 142 других стран мира, где у ЕС есть диппредставительства и где все его послы имеют одинаковый статус дипломатов, представляющих суверенные государства.
Джозеп Боррелл, Верховный представитель ЕС по иностранным делам, написал министру иностранных дел Британии Доминику Раабу, чтобы выразить свою "серьезную озабоченность":
"Предлагаемые договоренности не отражают специфики ЕС и не отвечают будущим отношениям между ЕС и Великобританией как важной третьей страной.
Он не будет предоставлять обычные привилегии и иммунитеты делегации и ее персоналу. Эти предложения не являются разумной основой для достижения соглашения."
Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться министрами иностранных дел ЕС в следующий понедельник, когда они встретятся впервые с момента окончания переходного периода после Brexit 31 декабря.
Официальные лица ЕС в частном порядке обвиняют Министерство иностранных дел Великобритании в лицемерии, поскольку, когда в 2010 году в результате Лиссабонского договора была создана внешняя служба ЕС, известная как Служба внешних действий, эта страна подписала предложения о предоставлении дипломатам ЕС "привилегий и иммунитетов, эквивалентных тем, которые упоминаются в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".
В ЕС также опасаются, что "враждебные государства могут скопировать Великобританию и понизить уровень защиты, предоставляемой дипломатам ЕС в их собственных странах. Это может открыть им путь к преследованиям и облегчить их изгнание".
Представитель Европейской комиссии заявил:
"Великобритания, как страна, подписавшая Лиссабонский договор, хорошо осведомлена о статусе ЕС во внешних отношениях и была осведомлена и поддерживала этот статус, когда она была членом ЕС.
У ЕС есть 143 делегации, эквивалентные дипломатическим миссиям, по всему миру. Все без исключения принимающие государства согласились предоставить этим делегациям и их персоналу статус, эквивалентный статусу дипломатических представительств государств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, и Соединенное Королевство хорошо осведомлено об этом факте."
С момента выхода Великобритании из Европейского Союза ничего не изменилось, чтобы оправдать любое изменение позиции со стороны Великобритании.
Статус ЕС во внешних отношениях и его последующий дипломатический статус полностью признаны странами и международными организациями по всему миру, и мы ожидаем, что Соединенное Королевство будет относиться к делегации ЕС соответственно и без промедления."
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.