Глава ЕС призвала обуздать Facebook и Twitter

Гиганты социальных сетей представляют опасность для демократии и должны быть обузданы.
С таким заявлением выступила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.
"Такие сайты, как Facebook и Twitter, позволили безудержным теориям заговора распространяться, как лесной пожар. Таким образом получается, что они представляют опасность для демократии. Их политика уже послужила толчком к штурму здания Капитолия США, который потряс мир", — сказала она, выступая в Европарламенте.
По словам фон дер Ляйен, Евросоюз должен "воспринимать эти снимки из США как отрезвляющее предупреждение":
"Мы должны сделать так, чтобы сообщения ненависти и фальшивые новости больше не могли распространяться бесконтрольно. Для этого надо найти рычаги воздействия на соцсети.
Мы хотим четко прописать, что интернет-компании берут на себя ответственность за контент, который они распространяют."
"Политики, а не технические боссы, должны решать, кого запретить с платформ", — добавила она.
Глава ЕС выразила надежду, что "репрессии ЕС в социальных сетях послужат примером для остального мира".
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.