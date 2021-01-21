Глава ЕС призвала обуздать Facebook и Twitter

Гиганты социальных сетей представляют опасность для демократии и должны быть обузданы.

С таким заявлением выступила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.

"Такие сайты, как Facebook и Twitter, позволили безудержным теориям заговора распространяться, как лесной пожар. Таким образом получается, что они представляют опасность для демократии. Их политика уже послужила толчком к штурму здания Капитолия США, который потряс мир", — сказала она, выступая в Европарламенте.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз должен "воспринимать эти снимки из США как отрезвляющее предупреждение":

"Мы должны сделать так, чтобы сообщения ненависти и фальшивые новости больше не могли распространяться бесконтрольно. Для этого надо найти рычаги воздействия на соцсети.

Мы хотим четко прописать, что интернет-компании берут на себя ответственность за контент, который они распространяют."

"Политики, а не технические боссы, должны решать, кого запретить с платформ", — добавила она.