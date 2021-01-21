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Мадуро призвал правительство США "преодолеть демонизацию" Венесуэлы

Мир

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал новое правительство США "преодолеть демонизацию Венесуэлы", и двигаться к "глубокому исправлению", которое позволит улучшить отношения между двумя странами.

Мадуро призвал правительство США "преодолеть демонизацию" Венесуэлы

" Я призываю правительство США прервать поток лжи, манипуляций и ненависти", — заявил глава государства.

Мадуро напомнил, что он "трижды слышал инаугурационную речь своего американского коллеги" и попросил новую комиссию США по внешней политике "изучить и принять законодательные и политические инициативы на основе нового начала в отношениях Соединённых Штатов и Венесуэлы".

В этой связи Мадуро подчеркнул "прекрасные отношения" своего правительства с американским обществом, но выразил сожаление по поводу "паршивых" связей с политической властью этой страны, особенно после того, как Дональд Трамп установил "экстремистское повествование о Венесуэле".

По этой причине он приветствовал уход Трампа:

"Трамп ушел, он ушел один, мы свергли его. Перед лицом поражения, одиночества, отставки Трампа приятно показать культуру, идентичность и бунтарство Венесуэлы. Мы победили. Трамп уходит, но империя остается".

Проявив уважение к новому американскому правительству, венесуэльский президент подчеркнул, что его страна не может "ослабить свою охрану перед Вашингтоном":

"США позиционируют себя как империя, стремящаяся к командованию миром, которая вторглась в более чем сотню стран, имеющая более 1200 военных баз. Трамп ушел, но эта империя осталась".

Американская позиция

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", назначенный на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил во вторник в Сенате США, что правительство Байдена продолжит признавать оппозиционного лидера Хуана Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы, а бывший парламент — "единственным демократически избранным институтом".

Среди своих планов в отношении Венесуэлы Блинкен говорил о "лучшей и более тесной координации и сотрудничестве со странами-единомышленниками", а также об оценке новых стратегий "более эффективного руководства санкциями" и увеличения их воздействия.

Автор: Ольга Лебедева
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