Мадуро призвал правительство США "преодолеть демонизацию" Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал новое правительство США "преодолеть демонизацию Венесуэлы", и двигаться к "глубокому исправлению", которое позволит улучшить отношения между двумя странами.
" Я призываю правительство США прервать поток лжи, манипуляций и ненависти", — заявил глава государства.
Мадуро напомнил, что он "трижды слышал инаугурационную речь своего американского коллеги" и попросил новую комиссию США по внешней политике "изучить и принять законодательные и политические инициативы на основе нового начала в отношениях Соединённых Штатов и Венесуэлы".
В этой связи Мадуро подчеркнул "прекрасные отношения" своего правительства с американским обществом, но выразил сожаление по поводу "паршивых" связей с политической властью этой страны, особенно после того, как Дональд Трамп установил "экстремистское повествование о Венесуэле".
По этой причине он приветствовал уход Трампа:
"Трамп ушел, он ушел один, мы свергли его. Перед лицом поражения, одиночества, отставки Трампа приятно показать культуру, идентичность и бунтарство Венесуэлы. Мы победили. Трамп уходит, но империя остается".
Проявив уважение к новому американскому правительству, венесуэльский президент подчеркнул, что его страна не может "ослабить свою охрану перед Вашингтоном":
"США позиционируют себя как империя, стремящаяся к командованию миром, которая вторглась в более чем сотню стран, имеющая более 1200 военных баз. Трамп ушел, но эта империя осталась".
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", назначенный на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил во вторник в Сенате США, что правительство Байдена продолжит признавать оппозиционного лидера Хуана Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы, а бывший парламент — "единственным демократически избранным институтом".
Среди своих планов в отношении Венесуэлы Блинкен говорил о "лучшей и более тесной координации и сотрудничестве со странами-единомышленниками", а также об оценке новых стратегий "более эффективного руководства санкциями" и увеличения их воздействия.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.