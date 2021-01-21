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На инаугурацию Байдена приглашённые пришли в бронежилетах

Мир

Несмотря на суперусиленные меры безопасности и присутствие 25 тысяч военных и нацгвардейцев, многие присутствовавшие на инаугурации президента Джо Байдена демократы, как сообщается, надели бронежилеты.

Об этом рассказали журналисты, освещавшие церемонию.

"Энн Кустер и несколько других демократов Палаты представителей носили бронежилеты под куртками", — сказала репортер Politico Сара Феррис.

ABC News и другие издания также сообщали о "дополнительном слое защиты", который носили некоторые демократы, впрочем, не называя имён.

На инаугурацию Байдена приглашённые пришли в бронежилетах. пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Но некоторые рассматривали использование бронежилетов не как чрезмерную осторожность или политическое позерство, а как свидетельство серьезности угрозы.

Кстати, членам Конгресса было разрешено покупать бронежилеты за счет налогоплательщиков.

Автор: Ольга Лебедева
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