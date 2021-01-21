Несмотря на суперусиленные меры безопасности и присутствие 25 тысяч военных и нацгвардейцев, многие присутствовавшие на инаугурации президента Джо Байдена демократы, как сообщается, надели бронежилеты.
Об этом рассказали журналисты, освещавшие церемонию.
"Энн Кустер и несколько других демократов Палаты представителей носили бронежилеты под куртками", — сказала репортер Politico Сара Феррис.
ABC News и другие издания также сообщали о "дополнительном слое защиты", который носили некоторые демократы, впрочем, не называя имён.
Но некоторые рассматривали использование бронежилетов не как чрезмерную осторожность или политическое позерство, а как свидетельство серьезности угрозы.
Кстати, членам Конгресса было разрешено покупать бронежилеты за счет налогоплательщиков.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.