На инаугурацию Байдена приглашённые пришли в бронежилетах

Несмотря на суперусиленные меры безопасности и присутствие 25 тысяч военных и нацгвардейцев, многие присутствовавшие на инаугурации президента Джо Байдена демократы, как сообщается, надели бронежилеты.

Об этом рассказали журналисты, освещавшие церемонию.

"Энн Кустер и несколько других демократов Палаты представителей носили бронежилеты под куртками", — сказала репортер Politico Сара Феррис.

ABC News и другие издания также сообщали о "дополнительном слое защиты", который носили некоторые демократы, впрочем, не называя имён.

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Но некоторые рассматривали использование бронежилетов не как чрезмерную осторожность или политическое позерство, а как свидетельство серьезности угрозы.

Кстати, членам Конгресса было разрешено покупать бронежилеты за счет налогоплательщиков.