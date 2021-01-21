Тысячи израильтян, привитых вакциной Pfizer, заразились COVID-19

Почти 12,5 тысяч человек в Израиле дали положительный результат на коронавирус после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech jab. Из них 69 получили обе дозы.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

"Около 189 000 человек были протестированы на Ковид-19 после вакцинации, причем 6,6% получили положительный результат, — написано в опубликованном сообщении министерства. — Большинство из них, по-видимому, были инфицированы вскоре после получения первого укола двухкомпонентной вакцины — период, когда прививка, как ожидается, еще не вступила в силу. Кроме того, 69 пациентов заразились коронавирусом несмотря на то, что уже были сделаны оба укола вакцины".

Местные СМИ отмечают, что 1410 человек дали положительный результат через две недели после первой инъекции, и к этому времени частичный иммунитет уже должен был вступить в силу.

Компания Pfizer заявила, что

всплеск иммунитета происходит между 15-м и 21-м днем после первого укола, когда эффективность ее вакцины возрастает с 52 до 89 %. Согласно более ранним испытаниям, защита, предлагаемая вакциной, достигает 95% уровня через неделю после введения второй дозы.

Когда речь заходит о вакцинах, результаты клинических испытаний могут отличаться от того, как проводится иммунизация в полевых условиях, где она проводится гораздо большему числу людей.