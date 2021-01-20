Джозеф Байден начал работу президента с отмены указов Трампа

В первый же день в должности президента США Джозеф Байден подписал целый ряд указов, отменяющих постановления его предшественника Дональда Трампа.

В число первых указов 46-го президента США Джозефа Байдена вошло распоряжение о возвращении во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Ранее Дональд Трамп обвинил организацию в сокрытии истинных масштабов эпидемии коронавируса. По его мнению, это было сделано в интересах Китая. Трамп отказался продолжать финансирование ВОЗ и инициировал процедуру выхода США из организации.

Указом Байдена остановлено строительство стены и отменён режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. При этом сносить уже построенные 727 километров стены не планируется. Строительство заграждения на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа, чтобы противодействовать проникновению нелегальных мигрантов на территорию США.

Новый президент США отменил ограничения на въезд в США для жителей ряда стран Ближнего Востока, введённые Трампом в 2017 году. Ещё двумя указами Байден заблокировал строительство нефтепровода Keystone XL на границе США и Канады и распорядился о возвращении США в Парижское соглашение по климату, передаёт РИА Новости.