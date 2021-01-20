Европарламент потребовал остановить "СП-2" из-за ареста Навального

В четверг, 21 января, в Европарламенте рассмотрят резолюцию с требованием остановить строительство "Северного потока-2" и ввести новые санкции против РФ.

Сегодня состоится видеоконференция глав стран ЕС. Ожидается, что на ней будет поднят вопрос о ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. Проект резолюции по этому вопросу предполагает остановку строительства газопровода "Северный поток-2" и введение новых санкций против "физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте" Навального. В поддержку документа уже высказались фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зелёных, сообщает немецкое издание Spiegel.

"После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект "Северный поток-2" является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает", — заявил изданию глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

Предполагаемые ограничения предусматривают запрет въезда и заморозку активов в странах ЕС для лиц, которых сочтут причастными к аресту Навального. В санкционный список могут попасть российские олигархи, "члены близкого круга" президента России Владимира Путина и "медиапропагандисты". Если резолюция будет одобрена, то для введения санкций потребуется решение всех 27 государств-членов ЕС, уточняет РИА Новости.