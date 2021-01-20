Джозеф Байден вступил в должность президента США

Избранный президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис принесли присягу на ступенях здания Капитолия. Гимн страны исполнила Леди Гага.

Церемония инаугурации прошла на Капитолийском холме. Подняв правую руку и положив левую на Библию, Джозеф Байден произнёс текст присяги.

"Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию", — сказал он.

Первая леди Джилл Байден и первая женщина — вице-президент Камала Харрис выбрали для торжественного мероприятия наряды от американских дизайнеров. Леди Гага, исполнившая гимн США, была одета в тёмно-синий пиджак и пышную красную юбку.

На инаугурации присутствовали бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, вице-президент Майкл Пенс и другие приглашённые гости.

В инаугурационной речи Джозеф Байден напомнил о ценности демократии, призвал нацию к единству и пообещал быть президентом для всех американцев, в том числе тех, кто проголосовал против него на президентских выборах. Говоря о внешнеполитическом курсе, Байден заявил, что США будут сильным и надёжным партнёром в деле мира и безопасности. Затем президент США объявил минуту молчания в память о погибших от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Джозеф Байден стал 46-м президентом США с третьей попытки в возрасте 78 лет. Он стал самым возрастным президентом в истории страны.