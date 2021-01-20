Дональд Трамп, хоть и был в итоге блокирован Twitter, не может считаться единственным виновником "разжигания" ситуации через соцсеть. В Twitter видели сообщения Трампа, но годами ничего не предпринимали, уверен глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Чиновник поднял вопрос соцсетей на онлайн-конференции, сообщив, что "акт насилия", в который переросла демонстрация у Капитолия, не мог возникнуть сиюминутно.
"Годами социальные сети предлагали президенту Трампу сцену, с которой он мог распространять ложь и ненависть", — уточнил Маас.
После инцидента в Капитолии социальные сети словно проснулись, начав массовые блокировки, в том числе сторонников президента и его самого. Так что пора чётко выразить следующую мысль:
"…нельзя предоставлять право алгоритмам или менеджерам в Кремниевой долине решать вопрос, где находится разделительная линия между свободой выражения мнения и преступным раздуванием ненависти", — резюмировал Маас.
Такими вопросами должны заниматься правительства, опираясь при этом на законы, на правовую базу.
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