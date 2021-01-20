Новую идею, которая поможет значительно изменить жизнь украинских заключённых, описал министр юстиции Украины Денис Малюська.
По словам Малюськи, в скором времени на Украине попробуют использовать зарубежный опыт и создать "тюрьмы нового типа". В отличие от обычных, заключённым "нового типа" придётся самим зарабатывать на еду, а также готовить её.
"Сейчас в тюрьме заключённый, наоборот, отвыкает от нормальной жизни.
За него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "походить" по дворику.
Это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация", — высказался Малюська, выступая на канале "Дом".
Таким образом, заключённые смогут не только улучшить свои бытовые навыки, но и научиться планировать бюджет, грамотно распределять деньги и не отвыкнут от работы.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.