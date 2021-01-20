Инновация от Киева: "тюрьмы нового типа"

Новую идею, которая поможет значительно изменить жизнь украинских заключённых, описал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По словам Малюськи, в скором времени на Украине попробуют использовать зарубежный опыт и создать "тюрьмы нового типа". В отличие от обычных, заключённым "нового типа" придётся самим зарабатывать на еду, а также готовить её.

"Сейчас в тюрьме заключённый, наоборот, отвыкает от нормальной жизни. За него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "походить" по дворику. Это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация", — высказался Малюська, выступая на канале "Дом".

Таким образом, заключённые смогут не только улучшить свои бытовые навыки, но и научиться планировать бюджет, грамотно распределять деньги и не отвыкнут от работы.