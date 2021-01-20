Уход Дональда Трампа вызвал радость в руководстве многих стран мира. Комментируя смену президентов в США, лидер Ирана Хасан Роухани отметил: уход Трампа стоит считать "божьей милостью".
Роухани осветил "последние дни" Трампа у власти в негативном свете: по его мнению, как политик Трамп "умер". На посту президента Трамп запомнился мировому сообществу как "беззаконный президент и террорист".
"Некоторые говорят, что мы взволнованы приходом Байдена. Нет, мы не взволнованы, но мы очень рады, что Трамп уходит. Слава богу, это его последние дни", — уточнил ранее Роухани в телеобращении к кабинету министров.
Трамп, дополнил он, постоянно оказывал давление на Иран, причём был в своих действиях "неуправляем".
К счастью, Джо Байден может привнести конструктива в ирано-американские отношения: как пишет портал zeenews. india. com,
"…Джо Байден дал понять, что готов вернуться к дипломатии с Ираном после четырёх напряжённых лет правления уходящего президента".
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.