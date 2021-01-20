Тегеран и Баку планируют "расширение и углубление" связей

Союзника в лице Ирана нашли власти Азербайджанской Республики. По данным замглавы администрации президента Азербайджана, обе страны планируют "расширение и углубление" связей.

По данным IRNA (иранское информационное агентство), 19 января представители Ирана и Азербайджана обсуждали дальнейшее развитие отношений. С иранской стороны присутствовал глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези, с азербайджанской — замглавы администрации президента Азербайджана Шахин Мустафаев.

Отношения, уточняет IRNA, у Ирана и Азербайджана стабильно развиваются с 2017 года, так что обе стороны настроены и на дальнейшую продуктивную работу.

"Иран также готов принять у себя предстоящий визит президента Азербайджанской Республики в Тегеран", — сообщил Ваези.

Суммарно уже пописано более 40 документов, регулирующих сотрудничество.

Мустафаев в свою очередь уточнил: документ, который регулирует мир с Арменией, был весьма близок по сути своей к решению, ранее предложенному Ираном.