По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы заранее и не останется на инаугурацию Джо Байдена.
В Белом доме отмечают, что Трамп собирается покинуть Вашингтон примерно за четыре часа до старта церемонии инаугурации. Политик вместе с супругой планируют, как и сообщали ранее СМИ США, отбыть во Флориду, чтобы поучаствовать во встрече со своими сторонниками.
Таким образом, график Трампа окажется следующим:
Напомним, что для обеспечения безопасности инаугурации в Вашингтон стекаются усиленные наряды полиции и солдаты Национальной гвардии. Ранее у журналистов были опасения, что большое количество солдат даст возможность радикальным активистам скрыто проникнуть на церемонию.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.