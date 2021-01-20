Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее

По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы заранее и не останется на инаугурацию Джо Байдена.

В Белом доме отмечают, что Трамп собирается покинуть Вашингтон примерно за четыре часа до старта церемонии инаугурации. Политик вместе с супругой планируют, как и сообщали ранее СМИ США, отбыть во Флориду, чтобы поучаствовать во встрече со своими сторонниками.

Таким образом, график Трампа окажется следующим:

в восемь часов утра по местному времени он покинет Белый дом;

затем направится на военный аэродром в Мэриленде — там организуют церемонию "проводов";

далее — полёт во Флориду.

Напомним, что для обеспечения безопасности инаугурации в Вашингтон стекаются усиленные наряды полиции и солдаты Национальной гвардии. Ранее у журналистов были опасения, что большое количество солдат даст возможность радикальным активистам скрыто проникнуть на церемонию.