В США поддержали вооружение Украины "для самозащиты"

Снабжение Украины оружием — необходимость для США, уверен человек, который может в скором будущем занять пост министра обороны США. Оружие Киеву пригодится "для самозащиты", уверен он.

Речь идёт о Ллойде Остине, отставном генерале, которого эксперты Штатов считают кандидатом на кресло министра обороны. Мнение Остина приводят в материалах Пентагона, доступным СМИ: для обеспечения "территориальной целостности" Украины поставки оружия туда определённо не будут лишними.

"Я поддерживаю предоставление помощи оружием, чтобы обеспечить наличие у Украины оружия, необходимого ей для самозащиты", — цитируют Остина СМИ.

Также кандидат в министры обороны сообщил: ситуация будет тщательным образом проанализирована, однако на данный момент сложился "хороший баланс летальной и нелетальной помощи".