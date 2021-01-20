Бывший украинский министр оценил шансы на дефолт страны

Несмотря на все попытки спасти ситуацию и привлечь на помощь МВФ, Украина уверенно наращивает бюджетный дефицит, что в итоге может привести к дефолту.

В комментарии для издания "Эксперт" ситуацию оценил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. Он подчеркнул, что ситуация достаточно сложная: в международных нормах прописан максимальный дефицит госбюджета в 3%. Если он больше, экономика становится неустойчивой.

"У нас он почти в два раза больше, а это значит, что Украина не смогла сколько-нибудь серьезно сократить расходы при падающей экономике. Уже сейчас каждая третья гривна доходов государственного бюджета идет на обслуживание долгов — их погашение либо выплату процентов. Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту", — резюмировал Суслов.

Так, на 2021 год в стране приняли бюджет, подразумевающий дефицит в 5,5% ВВП, что намного больше "порога безопасности".