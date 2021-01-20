США планируют полный пересмотр подхода к отношениям с Северной Кореей

Будущий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация планирует полностью пересмотреть подход США к Северной Корее, чтобы найти способы усилить давление на страну, принудив Пхеньян сесть за стол переговоров по ядерному оружию.

Заявление было сделано в рамках слушаний по утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря перед Комитетом Сената США по международным отношениям в Капитолии.

"В то же время мы рассмотрим возможность оказания гуманитарной помощи Северной Корее, если это потребуется", — сказал Блинкен.

На вопрос сенатора-демократа Эда Марки, поддержит ли он с конечной целью денуклеаризации Северной Кореи "поэтапное соглашение", предлагающее Пхеньяну целенаправленное смягчение санкций в обмен на поддающееся проверке замораживание его оружейных программ, Блинкен ответил:

"Я думаю, что мы должны пересмотреть, и мы намерены пересмотреть весь подход и политику в отношении Северной Кореи, потому что это трудная проблема, которая преследует администрацию за администрацией. И это проблема, которая не стала лучше — на самом деле, она стала хуже."

Он сказал, что цель в том, чтобы

"посмотреть, какие варианты у нас есть, и что может быть эффективным с точки зрения усиления давления на Северную Корею, чтобы она села за стол переговоров, а также какие другие дипломатические инициативы могут быть возможны".

Блинкен сказал, что процесс начнется с тесных консультаций с союзниками и партнерами, особенно с Южной Кореей и Японией.

Старший чиновник Байдена по азиатской политике Курт Кэмпбелл заявил, что администрация должна будет принять скорейшее решение о своем подходе и не повторять задержку эпохи Обамы, которая привела к "провокационным" шагам Пхеньяна, помешавшим взаимодействию.

Кэмпбелл похвалил уходящего президента Дональда Трампа за беспрецедентные встречи на высшем уровне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя никакого прогресса в убеждении Кима отказаться от ядерного оружия достигнуто не было.