На украинских ТЭС стремительно тают запасы угля. Их осталось на несколько дней, а новые поставки пока не предвидятся.
Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС всех марок с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля — в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового — на 44,4% до 203,9 тыс. тонн", — говорится в заявлении.
Чтобы не допустить снижения выработки электричества, сейчас в срочном порядке наращиваются объёмы работы ГЭС и АЭС.
По данным Укрэнерго, среднесуточное производство ГЭС по сравнению с прошлой неделей возросло на 30%.
Кроме того, украинские энергетики запросили аварийной помощи у Белоруссии в объеме 100 МВт, в дальнейшем — более 200 МВт в час, дабы предотвратить веерные отключения электричества в стране.
Напомним, основным производителем угля на Украине всегда был Донбасс. С началом военных действий на неподконтрольных Киеву территориях Незалежная регулярно испытывает проблемы с антрацитами.
После того, как попытки "конфисковать" донбасский уголь провалились, Украина начала закупать его в США по цене от $110 до $130 за тонну.
Вашингтон тогда объявил, что Штаты станут первыми на энергетическом рынке благодаря Украине.
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