В Генконсульстве России в Нью-Йорке отрезана телефонная связь

Российское генконсульство в Нью-Йорке сообщило, что практически все его телефонные линии были отключены, кроме того, есть проблемы с Интернетом.

По словам дипломатов, сбой связи остается нерешенным уже два дня, что мешает гражданам России общаться с консульством.

"На данный момент речь идет о нескольких десятках линий связи, около 30. Практически все телефонные линии отрезаны, они не работают", — сказал представитель консульства Алексей Топольский (цитата ТАСС).

Российские дипломаты распространили в соцсетях заявление, в котором призывают граждан России, нуждающихся в консульских услугах, связаться с ними по электронной почте.

Однако, как добавил Топольский, интернет-сервис также "прерывистый".