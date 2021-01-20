Российское генконсульство в Нью-Йорке сообщило, что практически все его телефонные линии были отключены, кроме того, есть проблемы с Интернетом.
По словам дипломатов, сбой связи остается нерешенным уже два дня, что мешает гражданам России общаться с консульством.
"На данный момент речь идет о нескольких десятках линий связи, около 30. Практически все телефонные линии отрезаны, они не работают", — сказал представитель консульства Алексей Топольский (цитата ТАСС).
Российские дипломаты распространили в соцсетях заявление, в котором призывают граждан России, нуждающихся в консульских услугах, связаться с ними по электронной почте.
Однако, как добавил Топольский, интернет-сервис также "прерывистый".
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