Трамп улетает. Как Байден получит "ядерный чемоданчик"?

Начиная с Джона Кеннеди, все президенты США перемещались, всегда неся с собой "ядерный чемоданчик", который они во время церемонии инаугурации передавали своему преемнику.

Сейчас американские СМИ обсуждают вопрос: учитывая, что президент Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон и улететь во Флориду вместо того, чтобы присутствовать на присяге Джо Байдена, как на этот раз произойдет эта решающая передача власти?

"Ядерный чемодан, перевозимый военным помощником, который всегда сопровождает президента, скорее всего, отправится с Трампом во Флориду, а это значит, что в разных местах будет сразу два портфеля", — утверждают эксперты, опрошенные CNN.

Дело в том, что на самом деле существует не один "ядерный чемодан", а как минимум три. По словам источников СМИ, второй, полностью идентичный президентскому, предназначен вице-президенту, в то время как третий "традиционно зарезервирован для назначенного выжившего".

Эксперты предполагают, что 20 января Байден может получить "ядерный чемодан" Майка Пенса, если военная канцелярия Белого дома не подготовит еще один, резервный.

ДЛЯ СПРАВКИ

Согласно 20-й поправке к Конституции США, в полдень 20 января срок полномочий Трампа официально истекает, после чего власть над ядерным арсеналом страны перейдет к Байдену и коды запуска его предшественника будут автоматически отключены.

Другими словами, если Трамп попытается устроить ядерный удар в 12: 01, у него ничего не выйдет.

Кроме того, в тот же момент помощник с "чемоданом", который, вероятно, будет сопровождать Трампа во Флориду, должен будет покинуть ставшего бывшим президента и отвезти чемодан обратно в Вашингтон.

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