Министр финансов США: Трамп был слишком мягок в санкционной политике

Джанет Йеллен, новый руководитель Минфина США, предупредила, что финансовая политика страны станет более агрессивной, чем при администрации Трампа.

Первыми, по её словам, это почувствует Китай. Йеллен заявила, что готова использовать "полный набор" инструментов для борьбы с тем, что она назвала "незаконной, несправедливой и оскорбительной" экономической политикой Китая.

На слушаниях в сенатском Финансовом комитете во вторник Йеллен высказалась в пользу предложенного Джо Байденом "справедливого и прогрессивного Налогового кодекса", который, как предупреждают республиканцы, повысит налоговое бремя на уже и без того "сжатый" средний класс США.

Она также говорила о необходимости "идти по-крупному" с экономическими стимулами и пособиями по безработице. А также в осуществлении полномочий Министерства финансов по санкциям против иностранных противников США.

"Администрация Трампа не смогла быть столь агрессивной в отношении санкций, — заявила сенатор от Вашингтона Мария Кантуэлл. — Я хочу быть уверенной, что новая администрация правильно использует этот экономический инструмент".

Напомним, администрация Трампа ввела санкции против России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, Турции и целого ряда других лиц, компаний и правительств. Отнюдь не стесняясь вводить санкции против иностранцев, казначейство эпохи Трампа под руководством Стивена Мнучина выпустило так много санкций, что даже неоконсерваторы в журнале Foreign Policy предупредили о "растущей геополитической реакции"."