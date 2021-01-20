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Министр финансов США: Трамп был слишком мягок в санкционной политике

Мир

Джанет Йеллен, новый руководитель Минфина США, предупредила, что финансовая политика страны станет более агрессивной, чем при администрации Трампа.

Министр финансов США: Трамп был слишком мягок в санкционной политике

Первыми, по её словам, это почувствует Китай. Йеллен заявила, что готова использовать "полный набор" инструментов для борьбы с тем, что она назвала "незаконной, несправедливой и оскорбительной" экономической политикой Китая.

На слушаниях в сенатском Финансовом комитете во вторник Йеллен высказалась в пользу предложенного Джо Байденом "справедливого и прогрессивного Налогового кодекса", который, как предупреждают республиканцы, повысит налоговое бремя на уже и без того "сжатый" средний класс США.

Она также говорила о необходимости "идти по-крупному" с экономическими стимулами и пособиями по безработице. А также в осуществлении полномочий Министерства финансов по санкциям против иностранных противников США.

"Администрация Трампа не смогла быть столь агрессивной в отношении санкций, — заявила сенатор от Вашингтона Мария Кантуэлл. — Я хочу быть уверенной, что новая администрация правильно использует этот экономический инструмент".

Напомним, администрация Трампа ввела санкции против России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, Турции и целого ряда других лиц, компаний и правительств. Отнюдь не стесняясь вводить санкции против иностранцев, казначейство эпохи Трампа под руководством Стивена Мнучина выпустило так много санкций, что даже неоконсерваторы в журнале Foreign Policy предупредили о "растущей геополитической реакции"."

  • Бывший чиновник ООН и член комитета по правам человека адвокат Альфред-Морис де Зайас назвал санкции "отдельным видом терроризма", заявив, что они "неизменно воздействуют, прямо или косвенно, на бедные и уязвимые слои населения".
  • В Венесуэле Центр экономических и политических исследований подсчитал, что санкции могут быть напрямую связаны с 40 тысячами смертей в период между 2017 и 2018 годами.
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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