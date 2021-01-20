Во Франции начался суд над бывшим премьер-министром

Бывший премьер-министр Франции Эдуард Балладур предстал перед судом Республики в Париже по обвинению в том, что он финансировал свою президентскую кампанию 1995 года незаконными откатами от сделок с оружием.

Расследование началось после взрыва в 2002 году в Карачи, в результате которого погибли 11 французских инженеров и еще четверо специалистов. Хотя первоначально это рассматривалось как террористический акт, власти сместили фокус, полагая, что это могло быть местью за решение президента Жака Ширака прекратить выплаты секретных комиссий по сделкам с оружием.

Балладур, старейший из ныне живущих бывших премьер-министров Франции, был обвинен в одобрении выплат и получении откатов на общую сумму 13 миллионов франков ($3,3 млн по сегодняшнему курсу).

Бывший чиновник отверг обвинения, утверждая, что миллионы франков поступили от продажи футболок и других памятных вещей кампании.

В свои 91 год еще не ясно, появится ли бывший премьер-министр в суде во время судебного разбирательства, хотя его адвокат отметил, что Балладур открыт для встречи с судьями и ответов на любые их вопросы.