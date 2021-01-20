Эксперт по урегулированию кризисов: ВОЗ надо срочно реформировать

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может и должна устранить неудачи, которые привели к тому, что она слишком медленно реагировала на пандемию COVID-19.

С таким заявлением выступила Эллен Джонсон-Серлиф, сопредседатель независимой группы экспертов в области здравоохранения.

"Я действительно считаю, что ВОЗ можно и нужно реформировать, - заявила она на следующий день после публикации доклада о глобальных мерах реагирования на пандемию, в котором критически оценивались меры здравоохранения Китая и некоторые собственные действия ВОЗ, включая запоздалое использование термина "пандемия". "Мы здесь не для того, чтобы возлагать вину, а для того, чтобы дать конкретные рекомендации, чтобы помочь миру реагировать быстрее и лучше в будущем", - сказала Серлиф журналистам.

Напомним, авторами доклада было установлено, что ВОЗ не выполнила рекомендаций ряда предыдущих докладов, в том числе не разработало глобальный план "обеспечения готовности и реагирования в области общественного здравоохранения", а также не пересмотрела свою финансовую систему.