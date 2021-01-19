Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
В России стартовала добровольная маркировка молочной продукции
Вячеслав Малафеев госпитализирован с обширным поражением легких
Кустурица захотел вакцинироваться "Спутником V"
Байден прилетел из Делавэра в Вашингтон на инаугурацию
В Минздрав направлены документы для регистрации новой вакцины
Диетологи назвали фрукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь
Стартовал прием заявок на конкурс "PROбре﻿нд"
Пригожин рассказал, кто "прокачал" Навального
Профессор Генри Бауэер раскрыл тайну лох-несского чудовища

Меркель назвала дату массовой вакцинации от COVID-19

Мир » Европа » Евросоюз

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в ФРГ 27 декабря. Первую дозу вакцины получили 1,2 миллиона человек, вторую — 25 тысяч жителей Германии.

Меркель назвала дату массовой вакцинации от COVID-19

Власти ФРГ рассчитывают, что к концу лета им удастся обеспечить вакциной каждого гражданина страны. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об этом после совещания с главами федеральных земель.

"Мы договорились, что со своей стороны сделаем все, чтобы к концу лета вакцина была предложена каждому гражданину. Это зависит, конечно, от того, что вакцины будут доступны со стороны производителей, но со своей стороны мы сделаем всё возможное", — цитирует её слова РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 20 января, в Германии зарегистрировано 2 071 615 случаев заражения COVID-19, 48 433 человека скончались. Общее количество погибших от коронавируса в мире превысило два миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Германии планируют перейти к ношению респираторов вместо масок. Ношение в общественных местах респираторов класса защиты FFP2 стало обязательным с понедельника в Баварии. Власти Германии рассматривают возможность распространить эту норму на всю территорию страны.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Трамп произнёс свою прощальную президентскую речь
В России стартовала добровольная маркировка молочной продукции
Вячеслав Малафеев госпитализирован с обширным поражением легких
Кустурица захотел вакцинироваться "Спутником V"
Байден прилетел из Делавэра в Вашингтон на инаугурацию
В Минздрав направлены документы для регистрации новой вакцины
Диетологи назвали фрукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Женишбек Байгуттиев: "Жители Киргизии голосовали за Жапарова протестно"
Стартовал прием заявок на конкурс "PROбре﻿нд"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Общество
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Мир. Новости мира
Клинтон и Пелоси: штурмовать Капитолий Трампу приказал Путин
Новости Украины
Неонацистов в Одессе "взбесил" магазин еврейской кухни
Любовь Степушова Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии Любовь Степушова Руслан Веснянко Стартовал очередной этап насильственной украинизации Руслан Веснянко Олег Артюков Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать? Олег Артюков
Комментарии
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
В России могут появиться передвижные аптеки
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Задержание поднимет политический вес Навального
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Итоги дела рязанских скинхедов
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников