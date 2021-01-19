Меркель назвала дату массовой вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в ФРГ 27 декабря. Первую дозу вакцины получили 1,2 миллиона человек, вторую — 25 тысяч жителей Германии.

Власти ФРГ рассчитывают, что к концу лета им удастся обеспечить вакциной каждого гражданина страны. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об этом после совещания с главами федеральных земель.

"Мы договорились, что со своей стороны сделаем все, чтобы к концу лета вакцина была предложена каждому гражданину. Это зависит, конечно, от того, что вакцины будут доступны со стороны производителей, но со своей стороны мы сделаем всё возможное", — цитирует её слова РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 20 января, в Германии зарегистрировано 2 071 615 случаев заражения COVID-19, 48 433 человека скончались. Общее количество погибших от коронавируса в мире превысило два миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Германии планируют перейти к ношению респираторов вместо масок. Ношение в общественных местах респираторов класса защиты FFP2 стало обязательным с понедельника в Баварии. Власти Германии рассматривают возможность распространить эту норму на всю территорию страны.