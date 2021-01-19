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Трамп произнёс свою прощальную президентскую речь

Мир

Уходящий президент США Дональд Трамп обратился к нации с прощальной речью.

Трамп произнёс свою прощальную президентскую речь

В ней он оптимистично заявил, что его "движение здесь останется" и перечислил достижения своей администрации в восстановлении Америки, особо отметив, что "для всего этого не пришлось начинать новых войн".

"Мы сделали то, ради чего приехали сюда — и многое другое, — сказал Трамп. — Мы восстановили американскую мощь внутри страны и лидерство за рубежом, построил величайшую экономику в истории мира и добились ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке.

Я особенно горжусь тем, что стал первым президентом за последние десятилетия, который не начал новых войн".

Завершая речь, Трамп добавил, что молится за успех новой администрации в "сохранении Америки в безопасности и процветании."

Уходящий президент также предупредил, однако, что самая большая опасность, с которой сталкивается Америка, — это "потеря уверенности в себе, потеря уверенности в нашем национальном величии."

" Ни одна нация не может долго процветать, если она теряет веру в свои собственные ценности, историю и героев — ибо это сами источники нашего единства и нашей жизненной силы, — сказал Трамп. — Америка — это не робкая нация с ручными душами, которые нуждаются в защите и защите от тех, с кем мы не согласны."

Это выступление стало единственной данью американским традициям передачи власти. Остальные протокольные мероприятия, как ранее рассказывала "Правда.Ру", покидающий Белый дом президент США соблюсти не намерен.

Автор: Ольга Лебедева
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